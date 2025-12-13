‪وائل جسار وبهاء سلطان ومدحت صالح نجوم ثالث ليالي مهرجان شتاء مدينتي‬

أحيا كل من وائل جسار وبهاء سلطان ومدحت صالح ثالث ليالي مهرجان "شتاء مدينتي"، الذي أُقيم في أوبن إير مول بمدينة مدينتي بالقاهرة، وسط حضور جماهيري كامل العدد، إذ نُفدت تذاكر الحفل قبل موعده بيوم.

وشهد الحفل مشاركة المطربين الثلاثة في فقرات متتالية، استمرت كل فقرة نحو ساعة، قدم خلالها النجوم مجموعة من أعمالهم المعروفة، وسط تفاعل واضح من الجمهور.

وقدم وائل جسار خلال الحفل عددًا من أغانيه، من بينها «غريبة الناس»، بينما غنى بهاء سلطان «قلبك يا حول الله»، وشارك مدحت صالح بعدد من أغانيه من بينها «كوكب تاني».

ويواصل مهرجان "شتاء مدينتي" فعالياته بمشاركة عدد من نجوم الغناء، ضمن برنامج فني متنوع يُقام خلال موسم الشتاء.