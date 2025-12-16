"أول ألبوم من موسم الرياض".. "Riyadh Mood" يجمع كبار الموزعين والعازفين

بصورة جمعته مع كوكبة من أبرز موسيقيي العالم، أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، انطلاق مشروع ألبوم Riyadh Mood.

ويهدف مشروع Riyadh Mood لإنتاج أول ألبوم موسيقي من موسم الرياض، وذلك في استوديوهات مرواس في بوليفارد سيتي.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة تجمعه بكوكبة من أبرز موسيقيي العالم، عبر حسابه الرسمي على موقع "X"، وعلّق قائلًا: "صورة جمعتني بكوكبة من أهم موسيقيي العالم… في مشروع ألبوم Riyadh Mood، الموسيقى لغة عالمية يفهمها الجميع".

ويشارك في المشروع أكثر من 30 عازفًا عالميًا من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى نخبة من الموسيقيين العرب، ويشرف على المشروع كل من نواف البناي، والموزع الكبير خالد عز، والمايسترو تامر فيضي، بالإضافة إلى مهندس الصوت العالمي Geoff Foster الحائز على جائزة الغرامي خمس مرات.

ومن المقرر تسجيل الألبوم بالكامل، الذي يضم 42 أغنية، في استوديوهات الحصن Big Time تحت إشراف المخرجة الهندية الكبيرة Disha Daswani.

