هل يشارك صلاح مع منتخب مصر في المونديال بلا نادٍ؟

سلّطت تقارير صحفية إنجليزية الضوء على موقف محمد صلاح، نجم ليفربول، وإمكانية مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع اقتراب نهاية الموسم الجاري.

وكان صلاح قد أبلغ إدارة ليفربول بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، رغم استمرار عقده حتى صيف 2027.

ووفقًا لموقع “daveockop” الإنجليزي، فإن صلاح قد يخوض بطولة دولية كبرى دون الارتباط بنادٍ، للمرة الأولى منذ عام 2017، وذلك حال تأجيل حسم وجهته المقبلة لما بعد انتهاء مشوار المنتخب في المونديال.

وأشار التقرير إلى أن قائد المنتخب المصري أعلن نيته الرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام عدة سيناريوهات، من بينها خوض البطولة كلاعب حر، في حال عدم التوقيع مع نادٍ جديد قبل انطلاق المنافسات.

وكان صلاح قد سبق له تمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2018 في روسيا، حين ودّع الفراعنة المنافسات من دور المجموعات.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة أولية موسعة تضم 55 لاعبًا، قبل تقليصها إلى 26 لاعبًا (من بينهم 3 حراس مرمى) قبيل انطلاق البطولة.

ورغم أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تشترط ارتباط اللاعب بنادٍ للمشاركة الدولية، تبقى مشاركة لاعب بحجم صلاح دون نادٍ سيناريو غير معتاد، مع منتخب مصر، في انتظار حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة.