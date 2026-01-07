مباريات الأمس
"بعد غياب طويل".. مصدر يكشف سبب أول ظهور لأيمن حفني داخل نادي الزمالك

كتب - يوسف محمد:

12:34 ص 07/01/2026
    أيمن حفني
    أيمن حفني في مباراة الزمالك وأهلي بني غازي
    أيمن حفني نهائي كأس مصر 2016_Easy-Resize.com
    أيمن حفني
    أيمن حفني
    أيمن حفني
    أيمن حفني
    أيمن حفني لاعب الزمالك
    أيمن حفني
    أيمن حفني
    أيمن حفني لاعب الزمالك
    أيمن حفني
    أيمن حفني وعلي جبر في قائمة أفضل لاعب بإفريقيا
    أيمن حفني لاعب فريق الزمالك

ظهر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أيمن حفني، أمس الثلاثاء 6 يناير الجاري، داخل مقر نادي الزمالك، بعد غياب لفترة كبيرة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن حفني تواجد أمس الثلاثاء في مقر نادي الزمالك، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بتجديد عضويته داخل النادي وتصادف مع تواجد حازم إمام نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك عرض في وقت سابق على أيمن حفني، التواجد للعمل في قطاع الناشئين بالنادي ولكنه اعتذر".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك رغبة داخل مجلس الإدارة والمسؤولين، عن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بتواجد أيمن حفني والاستفادة منه في أي منصب داخل قطاع الناشئين".

وغاب أيمن حفني عن الأنظار بشكل كبير طوال الفترة الماضية، حيث لم يظهر في أي من المناسبات أو في أي لقاء تليفزيوني خلال الفترة الماضية.

