ظهر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أيمن حفني، أمس الثلاثاء 6 يناير الجاري، داخل مقر نادي الزمالك، بعد غياب لفترة كبيرة.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن حفني تواجد أمس الثلاثاء في مقر نادي الزمالك، لإنهاء بعض الأوراق الخاصة بتجديد عضويته داخل النادي وتصادف مع تواجد حازم إمام نائب مدير قطاع الناشئين بالنادي".

وأضاف: "مجلس إدارة نادي الزمالك عرض في وقت سابق على أيمن حفني، التواجد للعمل في قطاع الناشئين بالنادي ولكنه اعتذر".

واختتم المصدر تصريحاته: "هناك رغبة داخل مجلس الإدارة والمسؤولين، عن قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، بتواجد أيمن حفني والاستفادة منه في أي منصب داخل قطاع الناشئين".

وغاب أيمن حفني عن الأنظار بشكل كبير طوال الفترة الماضية، حيث لم يظهر في أي من المناسبات أو في أي لقاء تليفزيوني خلال الفترة الماضية.

