"تاريخ وقيمة ومبادئ".. شيكابالا يحتفل بذكرى تأسيس الزمالك 115
كتب : محمد عبد الهادي
شيكابالا
يحتفل نادي الزمالك اليوم الإثنين، بمرور 115 عامًا على تأسيسه، في مناسبة تاريخية لأحد أعرق الأندية في مصر وإفريقيا.
ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" في يوم تاريخي عظيم، بنحتفل بمرور 115 سنة على تأسيس نادي الزمالك، الكيان اللي مش مجرد نادي، ده تاريخ، وقيمة، ومبادئ.
وتابع: " 115 سنة من البطولات، من الفرح والحزن، من التحدي والصمود، ومن جمهور عظيم عمره ما تخلى عن ناديه".
وواصل شيكابالا: " الزمالك بجمهوره، الزمالك بتاريخه، الزمالك برجاله اللي مروا عليه وسابوا اسمهم محفور بحروف من نور".
واختتم: "عاش الزمالك… وعاش جمهوره العظيم".