كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

"تاريخ وقيمة ومبادئ".. شيكابالا يحتفل بذكرى تأسيس الزمالك 115

كتب : محمد عبد الهادي

01:24 م 05/01/2026

شيكابالا

يحتفل نادي الزمالك اليوم الإثنين، بمرور 115 عامًا على تأسيسه، في مناسبة تاريخية لأحد أعرق الأندية في مصر وإفريقيا.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" في يوم تاريخي عظيم، بنحتفل بمرور 115 سنة على تأسيس نادي الزمالك، الكيان اللي مش مجرد نادي، ده تاريخ، وقيمة، ومبادئ.

وتابع: " 115 سنة من البطولات، من الفرح والحزن، من التحدي والصمود، ومن جمهور عظيم عمره ما تخلى عن ناديه".

وواصل شيكابالا: " الزمالك بجمهوره، الزمالك بتاريخه، الزمالك برجاله اللي مروا عليه وسابوا اسمهم محفور بحروف من نور".

واختتم: "عاش الزمالك… وعاش جمهوره العظيم".

شيكابالا ذكرى تأسيس الزمالك نادي الزمالك

