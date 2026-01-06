تعرف على زي منتخب مصر في مواجهة بنين بثمن نهائي أمم أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر المستجدات الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وذلك عقب إجراء عملية جراحية الأيام الماضية.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء:" تواصلت بالأمس مع كريم حسن شحاتة للإطمئنان علي كابتن حسن، وأخبرني أن العملية كانت طويلة ومعقدة جدًا واستغرقت 14 ساعة".

وتابع: " العملية استغرقت 14 ساعة، ولكن الحمد لله عدّت على خير وسلام وتم استئصال المرض الحمد لله، لكن المشكلة إن كابتن حسن منهك، وده طبيعي بحكم السن، وخاسس كتير قوي".

وواصل: "الحمد لله إحنا أحسن، بس لسه استرداد القوة الجسمانية لانه خاسس جدًا ولكن الأمور بتتحسن".

واختتم: "كابتن حسن قاعد مع كريم في الفترة الحالية ومحدش بيزوره، وكريم طلب دعواتكم ربنا يتم عليه الشفاء العاجل.

