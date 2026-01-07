أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق خطة شاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، مؤكداً أن الوزارة بدأت بالفعل منذ أكثر من شهر في تنفيذ حملات واسعة لتطعيم وتحصين الكلاب في مختلف المناطق، للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بها.

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن أزمة انتشار الكلاب في الشوارع قضية قديمة وليست وليدة اللحظة، مضيفاً أن التوجه نحو القضاء النهائي عليها أمر غير وارد لأنه يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الحيوان، وهو ما دفع الوزارة لتبني استراتيجية "التطعيم والتحصين" كبديل علمي وإنساني.

وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تولي ملف التوعية المجتمعية أهمية قصوى، حيث تمت الموافقة على الاستعانة بـ 4000 طبيب بيطري لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهام توعوية، مشيراً إلى أن هؤلاء الأطباء سيتولون إرشاد المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي حول الأساليب الصحيحة والآمنة للتعامل مع الكلاب الضالة لتجنب حوادث العقر.

وأكد أن الهدف من هذه الحملات هو خلق حالة من الوعي الجمعي بكيفية التعايش الآمن مع البيئة المحيطة، مع ضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للحيوانات لمنع انتشار الأمراض، بما يحافظ على سلامة المواطنين في المقام الأول.