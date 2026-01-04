مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

"قضي الأمر".. موعد التوقيع الرسمي من الزمالك على الأرض البديلة

كتب : محمد خيري

12:47 م 04/01/2026
توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي بشأن الأرض البديلة المقرر الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الانتهاء من توقيع العقود الرسمية فور عودة حسين لبيب رئيس النادي من رحلته العلاجية في فرنسا.

وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة، أن جميع تفاصيل الاتفاق تم حسمها، ولم يتبقَ سوى الإجراءات الرسمية والتوقيع النهائي، الذي سيتم عقب عودة رئيس النادي لمباشرة مهامه.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة إدارة الزمالك لتأمين مقر بديل يخدم احتياجات النادي المستقبلية، لإيجاد موارد مالية جديدة، بعد سحب الأرض التي كانت في مدينة 6 أكتوبر أيضا، من جانب وزارة الإسكان.

جدير بالذكر، أن أزمة أرض نادى الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، تحولت إلى واحدة من أبرز القضايا الرياضية – الإدارية فى الساحة المصرية خلال الأسابيع الماضية، بعد سلسلة من التطورات المتلاحقة التي بدأت بقرار سحب الأرض، ووصلت إلى مكاتب مجلس الوزراء، في محاولة من النادي للحفاظ على حقه في الأرض المخصصة لفرعه الجديد.

