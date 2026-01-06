مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

صراع داخل الزمالك حول هوية المدير الفني الجديد

كتب : نهي خورشيد

08:00 ص 06/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن وجود خلاف داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن تحديد هوية المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

أوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك توجهاً داخل المجلس لتعيين مدرب مصري مع تفضيل واضح لطارق مصطفى، لتجنب أي أعباء مالية جديدة على النادي، بينما يفضل المدير الرياضي جون إدوارد صرف مستحقات اللاعبين أولاً ثم التعاقد مع مدرب أجنبي بميزانية محدودة.

وأشار الغندور إلى أن النقاشات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، مضيفاً أن الفريق لا يزال في فترة راحة من التدريبات في الوقت الحالي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طارق مصطفى جون إدوارد الزمالك المدرب الجديد للزمالك أخبار الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
مصراوي ستوري

زوجة حسام حسن تحتفل بتأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
بيت هيجسيث: 200 من عناصر القوات الأمريكية دخلوا للقبض على مادورو وزوجته
شئون عربية و دولية

بيت هيجسيث: 200 من عناصر القوات الأمريكية دخلوا للقبض على مادورو وزوجته
عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
أخبار مصر

عمرو أديب: الموقف المصري السعودي واضح.. رفض التقسيم والدويلات في المنطقة
البنجر أم البطاطس: أيهما أفضل للمعدة وضغط الدم
نصائح طبية

البنجر أم البطاطس: أيهما أفضل للمعدة وضغط الدم
أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)
أخبار مصر

أكرم ألفي: مستقبل أحمد الشرع في سوريا صعب وهذا هو السبب -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026