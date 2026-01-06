صراع داخل الزمالك حول هوية المدير الفني الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن وجود خلاف داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن تحديد هوية المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

أوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن هناك توجهاً داخل المجلس لتعيين مدرب مصري مع تفضيل واضح لطارق مصطفى، لتجنب أي أعباء مالية جديدة على النادي، بينما يفضل المدير الرياضي جون إدوارد صرف مستحقات اللاعبين أولاً ثم التعاقد مع مدرب أجنبي بميزانية محدودة.

وأشار الغندور إلى أن النقاشات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي، مضيفاً أن الفريق لا يزال في فترة راحة من التدريبات في الوقت الحالي.