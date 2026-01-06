إعلان

خالد أبو بكر: كلمات الرئيس والبابا تجسيد لرقي الدولة

كتب : داليا الظنيني

11:53 م 06/01/2026

المحامي الدولي خالد أبو بكر

أشاد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر بالمشهد الوطني الجامع الذي شهدته كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، مؤكداً أن الخطابات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس الثاني، كانت "رسائل من القلب" تعكس متانة وقوة النسيج المجتمعي في مصر.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن نعمة الأمن والأمان هي الثروة الحقيقية التي يجب الحفاظ عليها، مضيفاً أن هناك دولاً عظمى تفتقد لهذا الشعور بالسكينة، بينما ينعم المصريون بالاستقرار في بيوتهم ومصالحهم، وهو إنجاز ملموس يتجاوز الشعارات ليمس الحياة اليومية لكل مواطن.

وأوضح أن جوهر رسالة الرئيس السيسي في هذا المحفل كان التأكيد على مبدأ "المواطنة"، حيث لا تفرقة بين مصري وآخر، مشيراً إلى أن المعدن الحقيقي للمصريين يظهر بوضوح في الأزمات حين يصطف الجميع كبنيان مرصوص لتجاوز كافة الصعاب.

