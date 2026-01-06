مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

إنبي يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في كأس عاصمة مصر

كتب : محمد الميموني

08:06 م 06/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (2)
  • عرض 5 صورة
    1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (3)
  • عرض 5 صورة
    1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (5)
  • عرض 5 صورة
    1 انبي وسيرامكيا كيلوباترا (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ محمد الميموني:

حقق فريق إنبي الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة ال5 من كأس عاصمة مصر.

و افتتح التسجيل لفريق إنبي اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب احمد كالوشا في الدقيقة 2+90 .


ويحتل فريق إنبي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إنبي سيراميكا كليوباترا كأس عاصمة مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من محمد حمدي بعد إصابته بالرباط الصليبي في مباراة بنين
بث مباشر| الرئيس السيسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" لتقديم التهنئة بعيد
أخبار مصر

بث مباشر| الرئيس السيسي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" لتقديم التهنئة بعيد
إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل لاعب محترف بالدوري المصري لاتهامه بدهس سيدة بالقاهرة الجديدة
كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
زووم

كزبرة مع منير من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان