إنبي يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في كأس عاصمة مصر

كتب ـ محمد الميموني:

حقق فريق إنبي الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة ال5 من كأس عاصمة مصر.

و افتتح التسجيل لفريق إنبي اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب احمد كالوشا في الدقيقة 2+90 .



ويحتل فريق إنبي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.