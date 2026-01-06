إنبي يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية في كأس عاصمة مصر
كتب : محمد الميموني
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب ـ محمد الميموني:
حقق فريق إنبي الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة ال5 من كأس عاصمة مصر.
و افتتح التسجيل لفريق إنبي اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم اللاعب احمد كالوشا في الدقيقة 2+90 .
ويحتل فريق إنبي المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس برصيد ثلاث نقاط.