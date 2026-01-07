"فوزوا أو سيعزلونني".. ترامب يوجّه نداءً عاجلا إلى الجمهوريين

ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، بقاءه في السلطة بضرورة فوز الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس لعام 2026.

وحذّر ترامب، المشرعين الجمهوريين من أن الديمقراطيين "سيجدون سببا لعزله" في حال خسارتهم.

ودعا ترمب المشرعين الجمهوريين في اجتماع عقد بـ "مركز جون إف كينيدي للفنون الأدائية"، الذي صوّت مجلس إدارته مؤخرا لإضافة اسم ترمب إليه، لتنحية الخلافات والترويج لسياساته، رغم سيطرتهم الهشة بفارق 5 أصوات على مجلس النواب الأمريكي.

وفي خطابه الذي استمر لمدة 84 دقيقة ووُصف بـ"غير المنظم"، وتزامن مع الذكرى الخامسة لأحداث 6 يناير، تجاهل ترامب المخاوف الشعبية بشأن غلاء المعيشة، مكتفيا بالقول إنه ورثها من الديمقراطيين.

وطالب ترامب، الحزب الجمهوري بالتركيز على مكاسب سوق الأسهم، كما دعا المحافظين إلى إظهار "المرونة قليلا" بشأن تمويل الإجهاض لامتلاك ملف الرعاية الصحية.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن خطاب ترامب تضمن ادعاءات غير دقيقة، منها خلو واشنطن من جرائم القتل منذ 7 أشهر على الرغم من تسجيل 127 جريمة في 2025، وادعاؤه عدم وجود وقت للعب الجولف رغم ممارسته اللعبة الأحد الماضي.

وتأتي هذه التصريحات وسط توتر مكتوم بين ترمب والجمهوريين الذين بدؤوا يبدون بوادر استقلالية، مع احتمالية تصويت المجلس هذا الأسبوع على نقض حق الفيتو الذي استخدمه الرئيس ضد مشاريع بنية تحتية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، على جميع مقاعد مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

ومنذ ولاية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش عام 2006، خسر جميع الرؤساء مقاعد مجلس النواب في كل انتخابات نصفية.