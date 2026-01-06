تتجه أنظار الجماهير المصرية، مساء يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، إلى ملعب "أغادير الكبير"، لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، بعد الفوز على حساب بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما ضمن منتخب كوت ديفوار التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على حساب بوركينا فاسو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

وتعد مباراة المنتخب الوطني وكوت ديفوار من المباريات الكلاسيكية في القارة السمراء، التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من كل جماهير القارة.

وستكون مباراة السبت المقبل، هى المواجهة رقم 22 التي تجمع بين المنتخبين، في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 21 مباراة من قبل.

وتشهد مباريات منتخب كوت ديفوار أمام المنتخب الوطني، تفوقا كبيرا للفراعنة، حيث تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على حساب المنتخب الإيفواري، في 11 مباراة، تلقى الهزيمة في 6 مباريات وحضر التعادل في 4 لقاءات بين المنتخبين.

وسجل لاعبو المنتخب الوطني في مرمى كوت ديفوار 41 هدفا، فيما تلقت شباكهم 34 هدفا.

ويتقاسم ثنائي المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة وحسن الشاذلي، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لمواجهات المنتخبين، برصيد 4 أهداف لكلا منهما.

مواجهات مصر وكوت ديفوار في أمم أفريقيا

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا، فإننا نجد أن مباراة السبت، ستحمل رقم 12 في تاريخ مواجهات المنتخبين معا بأمم أفريقيا.

وخلال 11 مواجهة سابقة جمعت بين المنتخبين في البطولة، تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني في تسجيل 33 هدفا في شباك كوت ديفوار بأمم أفريقيا، فيما تلقت شباكهم 18 هدفا.

