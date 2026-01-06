مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

من 25 إلى 30 ألف.. الزمالك يحدد شروط التعاقد مع المدرب الأجنبي الجديد

كتب : مصراوي

07:30 ص 06/01/2026
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    نادي الزمالك
    حسين لبيب رئيس نادي الزمالك
    شعار نادي الزمالك

وضعت إدارة نادي الزمالك مجموعة من المعايير والشروط الواضحة لاختيار المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب رحيل أحمد عبدالرؤوف عن منصبه، في ظل سعي الإدارة لإعادة ترتيب الأوضاع الفنية دون تحميل النادي أعباء مالية إضافية.

وحددت إدارة الزمالك السقف المالي للتعاقد مع المدرب الجديد، حيث تقرر ألا يتجاوز راتبه الشهري ما بين 25 إلى 30 ألف دولار كحد أقصى، في إطار سياسة ترشيد النفقات التي يتبعها النادي خلال الفترة الحالية.

كما اشترطت الإدارة على المدرب الأجنبي الالتزام بـ الإبقاء على الجهاز المعاون الحالي، والذي يضم مدربي حراس المرمى والأحمال البدنية ومحلل الأداء، مع إضافة مدرب مصري ضمن الطاقم الفني، بهدف تحقيق الانسجام والاستفادة من الخبرات المحلية داخل الفريق.

وتأتي هذه الشروط في إطار حرص الزمالك على تحقيق الاستقرار الفني وضمان استمرار العمل داخل الفريق دون تغييرات جذرية مفاجئة، على أن يتم حسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي الزمالك آخر أخبار نادي الزمالك مدرب الزمالك الجديد

