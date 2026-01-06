إعلان

"فستان وحجاب".. 10 صور لـ يارا السكري من احتفالها بعيد ميلادها

كتب - معتز عباس:

09:44 م 06/01/2026 تعديل في 11:13 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري
  • عرض 9 صورة
    عيد ميلاد يارا السكري (1)
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري تبرز جمالها (2)
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري تحتفل بعيد ميلادها
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري في احدث ظهور (1)
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري
  • عرض 9 صورة
    يارا السكري تبرز جمالها (1)
  • عرض 9 صورة
    عيد ميلاد يارا السكري (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالًا بعيد ميلادها.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي تحتفل بعيد ميلادها، مرتدية فستان شفاف جريء، وتضع حجاب على الرأس.

وخضعت يارا لجلسة تصوير مميزة، اذ التقطت صورًا مع "تورتة" عيد ميلادها.

تلقت يارا السكري التهنئة من المتابعين على انستجرام، وجاءت كالتالي: "قمر برج الجدي"، "يناير نور"، "عيد ميلاد القمر"، "انتي في حتة تانية"، "جمالك اخد القمر في حتة تانية"، "أحلى يارا".

تشارك يارا السكري ودرة، في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا:

"ملكة".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار والنجوم يعلقون

ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل

يارا السكري مسلسل علي كلاي ابطال مسلسل علي كلاي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
أخبار مصر

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)
"علم مصر".. لفتة رائعة من جماهير الجزائر خلال مباراة الكونغو الديمقراطية
رياضة عربية وعالمية

"علم مصر".. لفتة رائعة من جماهير الجزائر خلال مباراة الكونغو الديمقراطية
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
النائب عبدالمنعم إمام يشيد بتحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. ويحمل الحكومة
أخبار مصر

النائب عبدالمنعم إمام يشيد بتحقيق مصراوي "آيفون بماء زمزم".. ويحمل الحكومة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان