"فستان وحجاب".. 10 صور لـ يارا السكري من احتفالها بعيد ميلادها

" مش موعد غرامي".. أول رد من والدة الطفلة ريما بعد مشاركتها في "The Blind

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالًا بعيد ميلادها.

ونشرت يارا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وهي تحتفل بعيد ميلادها، مرتدية فستان شفاف جريء، وتضع حجاب على الرأس.

وخضعت يارا لجلسة تصوير مميزة، اذ التقطت صورًا مع "تورتة" عيد ميلادها.

تلقت يارا السكري التهنئة من المتابعين على انستجرام، وجاءت كالتالي: "قمر برج الجدي"، "يناير نور"، "عيد ميلاد القمر"، "انتي في حتة تانية"، "جمالك اخد القمر في حتة تانية"، "أحلى يارا".

تشارك يارا السكري ودرة، في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

اقرأ أيضا:

"ملكة".. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار والنجوم يعلقون

ظهور طفلين في The Blind Date Show يثير غضبا على مواقع التواصل