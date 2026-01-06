مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

كتب - مراسل مصراوي:

07:20 م 06/01/2026
    عمرو الجزار (2)
    عمرو الجزار ومحمد صلاح
    عمرو الجزار (1)
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (1)
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة (1)
    عمرو الجزار مدافع غزل المحلة

دخل النادي الأهلي في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع مدافع البنك الأهلي عمرو الجزائر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط الدفاع.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأيام الماضية شهدت تواصل بين النادي الأهلي ووكيل عمر الجزائر، لمعرفة موقفه من الانضمام إلى المارد الأحمر".

وأضاف: "اللاعب أبدى ترحيبا كبيرا بالانتقال إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما جعل إدارة المارد الأحمر يتواصل مع إدارة البنك الأهلي لحسم الصفقة".

وتابع: "الأهلي كان قد تواصل في وقت سابق مع اللاعب عمرو الجزائر لضمه، خلال تواجده في صفوف غزل المحلة قبل الانتقال إلى البنك الأهلي ولكن المفاوضات تعثرت".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي لا يمانع دفع مبلغ مالي لضم اللاعب، بجانب إعارة أحد لاعبي الفريق، الذي يرغب ياس توروب المدير الفني في رحيلهم".

النادي الأهلي عمرو الجزائر الأهلي عمرو الجزار البنك الأهلي

