مصدر يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع عمرو الجزار

دخل النادي الأهلي في مفاوضات خلال الساعات الماضية مع مدافع البنك الأهلي عمرو الجزائر، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم خط الدفاع.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأيام الماضية شهدت تواصل بين النادي الأهلي ووكيل عمر الجزائر، لمعرفة موقفه من الانضمام إلى المارد الأحمر".

وأضاف: "اللاعب أبدى ترحيبا كبيرا بالانتقال إلى المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وهو ما جعل إدارة المارد الأحمر يتواصل مع إدارة البنك الأهلي لحسم الصفقة".

وتابع: "الأهلي كان قد تواصل في وقت سابق مع اللاعب عمرو الجزائر لضمه، خلال تواجده في صفوف غزل المحلة قبل الانتقال إلى البنك الأهلي ولكن المفاوضات تعثرت".

واختتم المصدر تصريحاته: "الأهلي لا يمانع دفع مبلغ مالي لضم اللاعب، بجانب إعارة أحد لاعبي الفريق، الذي يرغب ياس توروب المدير الفني في رحيلهم".

