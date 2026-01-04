مباريات الأمس
قرار عاجل في الزمالك بتجميد التفاوض مع المدرب الجديد.. ما القصة؟

كتب : محمد خيري

03:42 م 04/01/2026
اتخذت إدارة نادي الزمالك قرارًا بتعليق المفاوضات مع جميع الأسماء المحلية المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفًا لـ أحمد عبد الرؤوف، وذلك بشكل مؤقت، في إطار إعادة ترتيب أولويات النادي خلال المرحلة الحالية، بحسب مصدر داخل القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن القرار جاء نتيجة عدة اعتبارات مهمة، في مقدمتها توجيه الموارد المالية المتاحة نحو سداد مستحقات اللاعبين المتأخرة، في محاولة لاحتواء حالة التوتر التي ظهرت داخل الفريق مؤخرًا بسبب تأخر صرف المستحقات.

وشددت الإدارة على أن الاستقرار المالي للاعبين يمثل أولوية قصوى قبل الدخول في أي تعاقدات فنية جديدة، موضحة أن حسم ملف المستحقات يُعد شرطًا أساسيًا قبل الإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد.

وأشار المصدر إلى أن تجميد المفاوضات لا يعني استبعاد خيار المدرب المحلي نهائيًا، وإنما يُعد خطوة مؤقتة لحين الانتهاء من ترتيب الأوضاع المالية والفنية بشكل متوازن، بما يضمن الحفاظ على استقرار الفريق وعدم التأثير سلبًا على الأداء داخل الملعب.

وفي السياق ذاته، يواصل مجلس إدارة الزمالك دراسة مختلف السيناريوهات الفنية بهدوء، سواء بالتعاقد مع مدرب محلي أو أجنبي، مع التركيز على اختيار الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد توفير المناخ الملائم للاعبين.

ويأتي هذا التحرك ضمن حزمة إجراءات تتخذها الإدارة حاليًا لضبط الأوضاع داخل النادي، في ظل القلق الجماهيري المتزايد بسبب تأخر المستحقات، والتي انعكست بشكل مباشر على أجواء الفريق خلال الفترة الأخيرة.

