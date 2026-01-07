قرار جديد بشأن عامل ديليفري متهم بالتعدي على شخص في عين شمس

قرار جديد بشأن عامل ديليفري متهم بالتعدي على شخص ف

قررت جهات التحقيق المختصة، حجز عامل توصيل على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتعدي على أحد الأشخاص بالسب وإحداث تلفيات بسيارته، خلال مشاجرة مرورية بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشاكي مقيم بالقاهرة، تضرر من عامل التوصيل أثناء خلاف حول أولوية المرور، ما أدى إلى إحداث تلفيات بالزجاج الخلفي للسيارة.

وأمكن تحديد وضبط المتهم، وبحوزته الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وسارية التراخيص، وأقر بحدوث المشاجرة الكلامية التي تطورت لإحداث التلفيات المشار إليها.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

