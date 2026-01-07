إعلان

مصرع 3 أشخاص وإصابة 16 في تصادم عدد من السيارات على دائري المنيا

كتب : مصراوي

12:02 ص 07/01/2026

أرشيفية

المنيا- جمال محمد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرين بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم الثلاثاء، إثر تصادم عدد من السيارات على الطريق الدائري بالقرب من قرية تبة بمركز المنيا، بينهم سيارتين زفاف.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بين عدداً من السيارات والميكروباصات بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين وقائدي سيارات حفل زفاف، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

دائري المنيا حادث تصادم حادث سير

