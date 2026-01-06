مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

تردد قناة المغربية الرياضية tnt الناقلة لمباراة مصر ضد بنين اليوم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية صباح اليوم الثلاثاء، بتلقي نجله مصطفي حارس مرمي النادي الأهلي عرضًا رسميًا للرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: "الزميل سيف زاهر انفرد بخبر تلقي مصطفي شوبير عرضًا من الدوري السعودي.. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح.

وتابع: "بالفعل الأهلي وصله عرض رسمي من نادي النجمة السعودي للحصول على خدمات مصطفى شوبير سواء علي سبيل الإعارة أو الشراء".

وأضاف شوبير: "القرار النهائي في يد النادي واللاعب، ونشوف النادي بيفكر أزاي، وأيا كان القرار أكيد مصطفي هيكون مرضي، سواء بالموافقة علي رحيله أو استمراره في الأهلي".

