كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

إعلان

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

12:40 م 06/01/2026
    مصطفى شوبير
    مصطفى شوبير يتصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي
    مصطفى شوبير (1)
    محمد شوبير (1)_2
    مصطفى شوبير وأحمد شوبير
    مصطفى شوبير (2)
    مصطفى شوبير (1) (1)
    مصطفى شوبير (1)
    شوبير
    شوبير
    ستوري مصطفى شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية صباح اليوم الثلاثاء، بتلقي نجله مصطفي حارس مرمي النادي الأهلي عرضًا رسميًا للرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء: "الزميل سيف زاهر انفرد بخبر تلقي مصطفي شوبير عرضًا من الدوري السعودي.. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح.

وتابع: "بالفعل الأهلي وصله عرض رسمي من نادي النجمة السعودي للحصول على خدمات مصطفى شوبير سواء علي سبيل الإعارة أو الشراء".

وأضاف شوبير: "القرار النهائي في يد النادي واللاعب، ونشوف النادي بيفكر أزاي، وأيا كان القرار أكيد مصطفي هيكون مرضي، سواء بالموافقة علي رحيله أو استمراره في الأهلي".

شوبير مصطفي شوبير الأهلي النجمة السعودي أحمد شوبير

