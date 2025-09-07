مباريات الأمس
"هدفنا واحد".. الإسماعيلي يوجه رسالة للمحافظ بعد دعم الـ5 ملايين

02:59 م الأحد 07 سبتمبر 2025

فريق الإسماعيلي

كتب- محمد خيري:

توجه مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بخالص الشكر والتقدير للواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على دعمه ومساندته الفعالة والمستمرة للنادي.

ووجه محافظ الإسماعيلية، بدعم النادي ماليًا بمبلغ 5 ملايين جنيه، لمساعدة مجلس الإدارة على مواجهة التحديات المالية الصعبة التي يمر بها النادي الإسماعيلي.

ويثمن مجلس إدارة النادي دور المحافظ الفعال في دعمه الدائم للإسماعيلي، حيث إنه على تواصل دائم بمسئولي النادي للاطمئنان على كافة الأمور بداخله، وتقديم يد المساعدة في مختلف الأوقات.

ويطمح النادي الإسماعيلي في استمرار دعم المحافظ لإنجاز باقي الملفات التي تحتاج لتدخل قيادات المحافظة، وذلك من أجل إنهائها في أسرع وقت ممكن.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أن الجميع يسعى لهدف واحد، وهو عودة الإسماعيلي لمكانته التي يستحقها وتتمناها جماهيره، وهو الهدف الذي يجتمع عليه الجميع.

الإسماعيلي فريق الإسماعيلي محافظ الإسماعيلي الدوري المصري
