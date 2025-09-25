هل ينافس الخطيب؟.. ياسين منصور يجهز قائمة قوية لانتخابات الأهلي

"أسطورة".. أول تعليق من مدحت شلبي بعد تصريحاته تجاه محمود الخطيب

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، موقف رجل الأعمال، ياسين منصور، من الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، على منصب رئيس النادي.

وتجري انتخابات النادي الأهلي، يومي 30 و 31 أكتوبر المقبل، بحيث إذا لم يكتمل النصاب القانوني في اليوم الأول يكون الانتخاب في اليوم التالي مباشرة

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن رجل الأعمال ياسين منصور، يجهر لقائمة قوية لخوض انتخابات النادي الأهلي أمام قائمة محمود الخطيب".

وأضاف المصدر، أن قرار ياسين منصور، سيكون في حال قرر عدم خوض الانتخابات على مقعد النائب مع محمود الخطيب، خاصة وأن الأمر لم يحسم حتى الآن.

جدير بالذكر، أن محمود الخطيب لم يحسم موقفه حتى الآن من الترشح لانتخابات النادي الأهلي المقبلة، بعدما أكد أنه يرفض التواجد لأسباب صحية.

اقرأ أيضا:

جمال جبر يكذب مدحت شلبي وينشر تأشيرة الخطيب لأمريكا

"ليه تقول أنا مريض؟".. مدحت شلبي يفجر مفاجأة حول رفض سفر الخطيب لأمريكا

"بلاغ وشكوى".. تحرك عاجل من الأهلي ضد مدحت شلبي