كشف ملابسات مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإعاقة الحركة المرورية بأسيوط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بأحد الشوارع بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، كما تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 9 الجاري بين طرف أول 3 مندوبي مبيعات، وطرف ثان 3 عمال، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، لخلافات بينهم حول أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة القسم حال استقلال الطرف الأول دراجة نارية وسير الطرف الثاني مترجلين تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب "دون حدوث أي إصابات".

أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

