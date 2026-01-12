إعلان

كشف ملابسات مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإعاقة الحركة المرورية بأسيوط

كتب : محمد الصاوي

01:51 م 12/01/2026

وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بأحد الشوارع بأسيوط.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، كما تبين حدوث مشاجرة بتاريخ 9 الجاري بين طرف أول 3 مندوبي مبيعات، وطرف ثان 3 عمال، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، لخلافات بينهم حول أولوية المرور بأحد الشوارع بدائرة القسم حال استقلال الطرف الأول دراجة نارية وسير الطرف الثاني مترجلين تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب "دون حدوث أي إصابات".

أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مشاجرة الحركة المرورية أسيوط

