عاجل.. 18 شرطًا لقبول حاملي الثانوية الأجنبية بتنسيق نصف العام

حددت وزارة التعليم العالي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات 18 شرطًا عامًا لقبول الطلاب حاملي الشهادات الثانوية الأجنبية بتنسيق نصف العام بالجامعات الأهلية والخاصة، والمستمر حتى نهاية يناير الجاري، كالتالي:

يتقدم الطالب بالشهادة الأصلية الدالة على النجاح فور حصوله عليها مستوفاة كافة التصديقات.

يشترط أن تكون شهادات الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية الأمريكية من المدارس الأمريكية أو المصرية بجمهورية مصر العربية، معتمدة أولاً من الجهة المانحة للشهادة بالولايات المتحدة سواء من المدرسة الأم (المانح الاصلي للشهادة) أو من إحدى هيئات الاعتماد الدولية.

لا تحتسب مواد العلوم العامة أو اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الرياضية أو العلوم العسكرية والعلوم والمهارات ضمن المواد المؤهلة الأساسية أو الاختيارية، ما لم يذكر خلاف ذلك في قواعد قبول كل الشهادات.

الطالب الذي لا يؤدي بنجاح امتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية أمام لجان الثانوية العامة المصرية عليه أن يؤدي امتحانًا تكميليًا في هاتين المادتين ولا يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا بعد اجتيازه هذه الامتحانات بنجاح.

مضي ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية المصرية، أو ما يعادلها مع شرط إتمام تسلسل دراسي 12 سنة دراسية للمرحلة ما قبل الجامعية وطبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الِشأن

لا يعتد بأية شهادة أو تسلسل دراسي تصدر من أى مدرسة داخل جمهورية مصر العربية دون اعتمادها وزارة التربية والتعليم.

لا يعتد بأية شهادة أو تسلسل دراسي تصدر من أية مدرسة خارج جمهورية مصر العربية دون توثيقها من الجهات المعنية

ضرورة إرفاق شهادة معتمدة بمفتاح الدرجات وإلا تم حساب الدرجات طبقًا للنظام المتبع في شهادة الثانوية الإنجليزية.

قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (406) بتاريخ 8/2/2003 إعفاء الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الأجنبية من الدول العربية من أداء الامتحان التكميلي في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية إذا اجتازوا بنجاح امتحان في هاتين المادتين ضمن امتحانات شهادة الثانوية العربية وقدموا من خلال وزارة التربية والتعليم بهذه الدول ما يفيد نجاحهم في هذه المواد في مستوى الثانوية العامة.

يجب أن تكون جميع المواد المؤهلة والتكميلية غير مكررة في أي مستوى إلا في حالة الالتحاق بكليات القطاع الهندسي فلابد للطالب دراسة واجتياز مادة الرياضيات بمستوييها (العادي والمتقدم).

إعفاء الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية المعادلة و الملتحقين من أداء امتحان تكميلي في مواد اللغة العربية والتربية الدينية إذا ما كانت لغتهم الأصلية غير اللغة العربية، ولم تتم دراستهم للغة خلال حصولهم على الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة.

تعقد امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية للطلاب المقبولين بالجامعات الاهلية، والذين تنقصهم هذه المواد تحت الإشراف الكامل لأمانة مجلس الجامعات الأهلية من حيث وضع الامتحانات وعقد اللجان وتصحيح الأوراق وإعلان النتائج على أن يكون الامتحان وفقا لمناهج وزارة التربية والتعليم، وذلك بدء من العام الجامعي 2010/2011.

المجموع الاعتباري للطالب هو مجموع نسبى وليس مطلق طبقاً بكليات القطاع (الطبي–الهندسي– النظري) الملتحق به الطالب وطبقا للمواد المطلوبة (المؤهلة والمكملة) الداخلة في احتساب مجموع الطالب.

لا يتم حساب أكثر من 3 لغات (بما فيهم اللغة الانجليزية) ضمن المجموع الاعتباري للطالب.

لا يتم قبول الشهادات الحاصل عليها الطلاب على النظام الالكتروني Online.

الطلاب الذين لم يستكملوا شروط التسلسل الدراسي لا يتم إلحاقهم بالجامعات إلا في العام الذي يستكمل فيه هذا الشرط.

صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 7/12/2020 بالموافقة على اعتماد ما تقرره وزارة التربية والتعليم بشأن الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من حيث عدد السنوات الدراسية المطلوبة ومدى معادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية وعدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطلاب اثني عشر عاما بالتعليم قبل الجامعي والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على لمراحل التعليم قبل الجامعي.

كما صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 25/9/2021 بالموافقة على اعتماد ما تقرره وزارة التربية والتعليم بشأن الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة من حيث عدد السنوات الدراسية المطلوبة ومدى معادلتها بشهادة الثانوية العامة المصرية وعدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادة النيل المصرية الدولية (CNISE) تقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطلاب اثني عشر عاما بالتعليم قبل الجامعي والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على شهادة النيل المصرية الدولية، وأنه قد استوفى متطلبات الحصول على مراحل التعليم قبل الجامعي.

