الاختبارات التكميلية يناير 2026.. هل تعرف الأوراق المطلوبة عند التقديم؟

أوضح المجلس الأعلى للجامعات الأوراق المطلوبة للطلاب المسموح لهم خوض الاختبارات التكميلية يناير 2026 والمتقدمين لخوضها عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- شهادة الثانوية العامة الحاصل عليها الطالب.

- صورة بطاقة تحقيق الشخصية في كليته الجامعية.

- صورة شخصية.

ومن المقرر أن تنطلق الاختبارات التكميلية نهاير شهر يناير الجاري 2026 في 16 مادة ويسمح لطلاب الشهادات المعادلة العربية أو غيرها ممن يتطلب تخرجهم استكمال بعض المواد الدراسية في الثانوية الحاصل عليها الطالب.

