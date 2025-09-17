مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

أوليمبياكوس

- -
19:45

نادي بافوس

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

التعليمات الأخيرة.. فيريرا يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك أمام الإسماعيلي

01:54 م الأربعاء 17 سبتمبر 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادات لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري.

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الإسماعيلي، غدا الخميس في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيضع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة المصري البورسعيدي خلال المران الختامي اليوم.

اقرأ أيضًا:

قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة غيابه

"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في عيد زواجهما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فيريرا نادي الزمالك اخبار الزمالك فريق الزمالك الإسماعيلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الإعلان عن 3701 فرصة عمل جديدة في 11 محافظة.. التفاصيل وطريقة التقديم
إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 علمي وأدبي
موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟