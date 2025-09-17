كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، استعدادات لمواجهة الإسماعيلي، في بطولة الدوري.

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الإسماعيلي، غدا الخميس في الثامنة مساءً على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك صدارة الدوري المصري، في المسابقة برصيد 13 نقطة، بعد خوض 6 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراة وخسر مباراة.

وفاز فريق الزمالك على المصري بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت الماضي، على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسيضع البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الأبيض المناسبة لمواجهة المصري البورسعيدي خلال المران الختامي اليوم.

اقرأ أيضًا:

قبل فيل فودين.. 9 صور لنجوم عالميين بكرة القدم يفضلون الحلاق العربي

"المشكلة مش في العلاج".. شوبير يصدم جماهير الأهلي حول حالة إمام عاشور ومدة غيابه

"عمري ما ندمت على قرار".. زوجة النني الأولي تثير الجدل برسالة غامضة في عيد زواجهما