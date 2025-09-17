بعد 3 مواسم في الأهلي.. مريم ثروت تعود إلى الزمالك

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي بالدوري

وتقام مباراة نادي الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي غدا الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق الإسماعيلي في المركز الـ18 بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط.

ماذا يفعل الزمالك بحضور الصافرة التحكيمية لأمين عمر؟

ويعد أمين عمر من الحكام، الذين اعتادوا على إدارة مباريات الفارس الأبيض في مختلف البطولات، حيث أدار 35 مباراة سابقة للفارس الأبيض.

وخلال 35 مباراة سابقة، أدارها عمر لنادي الزمالك، تمكن الفريق الأبيض من تحقيق الفوز في 24 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين فقط وحضر التعادل في 9 لقاءات.

وشهدت مباريات الفارس الأبيض التي تولى أمين عمر الإدارة التحكيمية لها، إشهار الحكم 68 بطاقة حمراء، بالإضافة إلى 4 بطاقات حمراء.

واحتسب عمر خلال المباريات التي أدارها أمين عمر للزمالك، احتسب 14 ركلة جزاء.

وآخر مباراة أدارها أمين عمر للفارس الأبيض، كانت مباراة الموسم الماضي أمام سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

