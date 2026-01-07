روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف

"لا أُدعى للفعاليات".. رد مثير للجدل من جمال عبد الحميد على وصفته بالأسطورة

كتب- محمد عبدالهادي:

مازال ملف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الزمالك محل غموض داخل القلعة البيضاء، بعد رحيل أحمد عبدالرؤوف عن قيادة الفريق.

وشهدت الفترة الماضية، تداول أكثر من اسم علي إدارة النادي التي وضعت على طاولتها أربعة مدربين كخيارات لتولي المهمة خلال المرحلة المقبلة:

أبرز المدربين المرشحين لتدريب الزمالك

1. طارق مصطفى

أبرز المدربين الذين ارتبط اسمهم بتدريب الزمالك في الأيام الاخيرة، خاصة لخبراته في الدوري وقيادته لعدد من الأندية أبرزها البنك الأهلي.

2. روجيرو ميكالي

مدرب برازيلي الجنسية، له خبرة كبيرة مع المنتخبات البرازيلية للشباب، وقاد منتخب البرازيل الأولمبي للفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016.

عمل أيضًا مع بعض الأندية البرازيلية مثل أتليتيكو مينيرو وفيغورينسي وبارانا، وتولى مؤخرًا تدريب منتخب مصر الأولمبي ومنتخب الشباب.

3. البرتغالي جورج سيماو

مدرب برتغالي سبق له قيادة أندية في الدوري البرتغالي، وله تجربية عربية في الدوري السعودي عن طريق نادي الفيحاء.

4. خالد جلال

أحد الأسماء المطروحة لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة، وسبق وأن قاد الزمالك في السنوات الماضية.