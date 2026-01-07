مصدر لمصراوي: "الزمالك يعين معتمد جمال مدربا للفريق"

مفاجأة في تطورات موقف حسام عبد المجيد مع الزمالك

بيراميدز دخل بقوة.. مفاجآت في ملف ينتائج مع نادي الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعيين معتمد جمال مدير فنيا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا لأحمد عبد الرؤوف الذي أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكان الزمالك أعلن تولي تامر عبد الحميد وحازم إمام قيادة الفريق مؤقتاً، خلال المباراة الماضية في كأس الرابطة.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي: "معتمد جمال سيتولى تدريب الزمالك بشكل مؤقت ويعاونه إبراهيم صلاح، وقرار تعيين معتمد جمال لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأبيض".

وأضاف: "ويستمر الجهاز الفني المعاون للزمالك مع معتمد جمال، ويتكون من فيتور بيريرا مدربا لحراس المرمى وكوستا ريبيرو مخطط الأحمال، وفابيو نونو محللا للأداء".

ويستعد الزمالك لمواجهة زد، يوم 11 يناير المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مجموعات كأس الرابطة.