لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد

مفاجأة في تطورات موقف حسام عبد المجيد مع الزمالك

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول، ويعاونه إبراهيم صلاح.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد للزمالك عمله، بداية من مران اليوم، في الثانية والنصف عصرا، على ستاد الكلية الحربية.

وأشار الزمالك، في بيانه، إلى أنه جاري التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان فور التوصل لاتفاق معه.

اقرأ أيضًا:

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا



روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف



