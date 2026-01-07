مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

لحين التعاقد مع أجنبي.. الزمالك يعلن مدربه الجديد

كتب : هند عواد

12:01 م 07/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال مدرب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال
  • عرض 7 صورة
    معتمد جمال

أعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي، تعيين معتمد جمال قائما بأعمال المدير الفني للفريق الأول، ويعاونه إبراهيم صلاح.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد للزمالك عمله، بداية من مران اليوم، في الثانية والنصف عصرا، على ستاد الكلية الحربية.

وأشار الزمالك، في بيانه، إلى أنه جاري التفاوض مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان فور التوصل لاتفاق معه.

معتمد جمال الزمالك مدرب الزمالك الجديد جون إدوارد

