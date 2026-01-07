مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

جلسة حتى مطلع الفجر.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع معتمد جمال

كتب : محمد خيري

01:10 م 07/01/2026
    معتمد جمال مدرب الزمالك
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال
    معتمد جمال

أكد مصدر مطلع أن حسين لبيب رئيس النادي عقد اجتماعًا فجر اليوم مع جون إدوارد المدير الرياضي، وذلك عقب عودته مباشرة من فرنسا بعد خضوعه لرحلة علاجية، في إطار بحث الأوضاع الحالية للفريق الأول لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن لبيب طمأن المدير الرياضي بشأن أزمة المستحقات المتأخرة، مؤكدًا أن حلها بات قريبًا جدًا ولن يستغرق سوى ساعات قليلة، وهو ما اعتبره جون إدوارد خطوة أساسية قبل فتح ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وفي ظل صعوبة المرحلة الحالية، تم طرح اسم معتمد جمال لتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت باعتباره أحد أبناء النادي، حيث جرى التواصل معه ومحاولة إقناعه بالمهمة رغم تحفظه في البداية نظرًا لتعقيد الموقف، إلا أنه وافق في النهاية على تحمل المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

معتمد جمال الزمالك حسين لبيب مدرب الزمالك

