جلسة حتى مطلع الفجر.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع معتمد جمال

أكد مصدر مطلع أن حسين لبيب رئيس النادي عقد اجتماعًا فجر اليوم مع جون إدوارد المدير الرياضي، وذلك عقب عودته مباشرة من فرنسا بعد خضوعه لرحلة علاجية، في إطار بحث الأوضاع الحالية للفريق الأول لكرة القدم.

وأشار المصدر إلى أن لبيب طمأن المدير الرياضي بشأن أزمة المستحقات المتأخرة، مؤكدًا أن حلها بات قريبًا جدًا ولن يستغرق سوى ساعات قليلة، وهو ما اعتبره جون إدوارد خطوة أساسية قبل فتح ملف التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وفي ظل صعوبة المرحلة الحالية، تم طرح اسم معتمد جمال لتولي القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت باعتباره أحد أبناء النادي، حيث جرى التواصل معه ومحاولة إقناعه بالمهمة رغم تحفظه في البداية نظرًا لتعقيد الموقف، إلا أنه وافق في النهاية على تحمل المسؤولية بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.