الزمالك يوضح سبب اختيار معتمد جمال لتدريب الفريق: "ليس وليد الصدفة"

أكد مصدر بنادي الزمالك أن اختيار معتمد جمال لتولي القيادة الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، هو الاختيار الأنسب، وعن قناعة تامة من مجلس الإدارة.

وأضاف المصدر أن معتمد جمال، أحد أبناء النادي المخلصين، وعندما يطلب منه الزمالك التواجد في القيادة الفنية للفريق يقبل دون أي شروط، حبًا في القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة وإدارة الكرة سيقدمان كل الدعم لمعتمد جمال في مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، من أجل النجاح في مهمته، وشدد على أن الجميع يثق في قدرة المدرب على النجاح مع الفريق.

وتابع المصدر أن اختيار معتمد جمال لتدريب الفريق ليس وليد الظروف الحالية، لأنه يتواجد دائمًا في مقدمة المدربين المطروحين دائمًا لقيادة الفريق عند البحث عن مدير فني، ويبدي رغبته الفورية بالعمل كمدرب للفريق دون قيود أو شروط وهذا أمر يُحسب له.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة سيوفر كل الدعم والمناخ الملائم لمعتمد جمال من أجل النجاح مع الفريق في مهمته، خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة خلال الفترة المقبلة، وشدد على أن الجميع يثق في قدرات المدير الفني على النجاح وتلبية طموحات الجماهير وتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق في الفترة المقبلة.