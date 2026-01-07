بلاغ جديد ضد مصطفى كامل لنيابة الأموال العامة

شهد النزاع بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والثلاثي الفنان حلمي عبد الباقي، "وكيل المجلس" وأحمد أبو المجد،"سكرتير المجلس"، وعاطف إمام "عضو المجلس"، تصاعد جديد.

وأعلن أحمد عزام، محامي الثلاثي حلمي عبد الباقي، وأحمد أبو المجد، و عاطف إمام، في بيان له، عن تقديم بلاغ إلى نيابة الأموال العامة، ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، والمطالبة بالتحقيق في شبهات إهدار المال العام، والتربح.

وأكد المحامي، أن القرارات التي تصدر من مصطفى كامل، بصفته نقيب المهن الموسيقية، يشوبها شوائب قانونية، منها الكيدية، وحماية المصالح الخاصة، والترهيب.

وتشهد نقابة المهن الموسيقية ، نزاع ساخن بين النقيب مصطفى كامل، من جهة، ومن جهة أخرى وكيل المجلس حلمي عبد الباقي، والسكرتير العام أحمد أبو المجد، الصادر ضدهما قرار إحالته لمجلس التأديب، وعاطف إمام "عضو المجلس الصادر قرار بشطب عضويته".