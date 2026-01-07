نماذج امتحانات البوكليت في الـScience للشهادة الإعدادية 2026

مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات الصف الأول الثانوي في مادة البرمجة إلكترونيًا

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النموذج الثاني من بوكليت مادة Science لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

ويأتي ذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبرعاية الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبمتابعة أحمد شعبان وكيل المديرية، وتحت إشراف سمير ميخائيل موجه عام العلوم.

وأوضحت المديرية أن إتاحة النماذج الاسترشادية بنظام البوكليت تهدف إلى تعريف الطلاب بشكل الورقة الامتحانية، والتدريب على طبيعة الأسئلة، بما يسهم في تقليل رهبة الامتحان ورفع مستوى الاستعداد لدى الطلاب، مؤكدة استمرار نشر النماذج خلال الفترة المقبلة دعمًا للعملية التعليمية.

