مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

مصر الثاني

- -
16:30

الكويت

كأس العرب

السعودية

- -
19:00

عمان

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

"اتهامات كاذبة".. أول تحرك قانوني من فيريرا ضد أحمد حسام ميدو

كتب : محمد خيري

12:16 م 02/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد حسام ميدو
  • عرض 16 صورة
    ميدو
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (3)
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (2)
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك (1)
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا
  • عرض 16 صورة
    يانيك فيريرا مدرب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر فيريرا
  • عرض 16 صورة
    مؤتمر فيريرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق، اعتزامه مقاضاة أحمد حسام ميدو بعد الاتهامات التي وجهها المدرب البلجيكي خلال الساعات الماضية.

وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد تبيّن لي أن اتهامات تشهيرية كاذبة ولا أساس لها قد وُجِّهت ضدي من قِبل المذيع التلفزيوني أحمد حسام ميدو".

وأضاف: "ونظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم الحصول على المشورة القانونية اللازمة قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصريحات الباطلة والكاذبة".

وهاجم أحمد حسام ميدو المدرب البلجيكي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، قائلًا: "اللي عمله فيريرا أسلوب رخيص، ويبتز الزمالك للحصول على مستحقاته كاملة، وده مش أسلوب مدربين محترمين".

وأضاف: "مكنش لاقي شغل، وعشان كده وافق على المقابل المادي الضعيف، وللعلم يانيك فيريرا كان متهمًا في أكبر فضيحة تلاعب في تاريخ بلجيكا، وده من أسباب إن إدارة الزمالك قررت إقالته قبل السوبر المصري".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو فيريرا أحمد حسام ميدو نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
أمطار وصقيع.. نوة قاسم تضرب سواحل الإسكندرية -صور
صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026
شاهد مجانًا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت في كأس العرب
سعر الذهب يرتفع ببداية تعاملات اليوم في مصر
توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة