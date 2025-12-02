"اتهامات كاذبة".. أول تحرك قانوني من فيريرا ضد أحمد حسام ميدو

أعلن البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق، اعتزامه مقاضاة أحمد حسام ميدو بعد الاتهامات التي وجهها المدرب البلجيكي خلال الساعات الماضية.

وكتب فيريرا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "لقد تبيّن لي أن اتهامات تشهيرية كاذبة ولا أساس لها قد وُجِّهت ضدي من قِبل المذيع التلفزيوني أحمد حسام ميدو".

وأضاف: "ونظرًا للإجراءات القانونية الجارية، سيتم الحصول على المشورة القانونية اللازمة قبل إصدار أي بيان إضافي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه التصريحات الباطلة والكاذبة".

وهاجم أحمد حسام ميدو المدرب البلجيكي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار، قائلًا: "اللي عمله فيريرا أسلوب رخيص، ويبتز الزمالك للحصول على مستحقاته كاملة، وده مش أسلوب مدربين محترمين".

وأضاف: "مكنش لاقي شغل، وعشان كده وافق على المقابل المادي الضعيف، وللعلم يانيك فيريرا كان متهمًا في أكبر فضيحة تلاعب في تاريخ بلجيكا، وده من أسباب إن إدارة الزمالك قررت إقالته قبل السوبر المصري".