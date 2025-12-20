مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

- -
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

"عرض عليا منصبين".. حسام عاشور يكشف كواليس مقابلته للخطيب

كتب- محمد عبدالهادي:

01:03 ص 20/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حسام عاشور يعود للنادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    حسام عاشور يعود للنادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 15 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 15 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 15 صورة
    حسام عاشور
  • عرض 15 صورة
    محمود الخطيب ولميس الحديدي
  • عرض 15 صورة
    محمود الخطيب
  • عرض 15 صورة
    محمود الخطيب في زيارة حسن شحاتة_6
  • عرض 15 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 15 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 15 صورة
    محمود الخطيب أثناء زيارة حسن شحاتة_5
  • عرض 15 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 15 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل المرحلة الجديدة في حياته بعد عودته للنادي مرة أخري وتوليه منصبا إداريًا في قطاع الناشئين.

خلال ظهوره في برنامج الناظر مع الإعلامي أحمد شوبير، قال عاشور: "اعتذرت للنادي الأهلي على التسرع بتسجيل فيديو غاضب، واعتذرت لجماهير الأهلي وكابتن الخطيب وأنا في بيتي حاليا."

وأضاف: "جماهير الأهلي دائما كانت تقول لي 'هترجع بيتك أمتى'، ومررت بعام صعب بعيد عن النادي الأهلي."

وواصل: "كابتن الخطيب اتصل بي للاطمئنان على صحتي، وبعشق الكابتن محمود الخطيب واتصاله بي أسعدني كثيرا، وكابتن الخطيب طالبني بالحضور لأهلي الشيخ زايد."

وأردف عاشور: "حصلت على عدة دورات تدريبية ومستمر في مراحل متطورة، واتصل بي كابتن الخطيب للمرة الثانية لمقابلته مجددا."

وأكمل تصريحاته: "المقابلة تضمنت الاطمئنان علي ثم خيرني بين العمل في التدريب أو الإدارة، وبعد الحديث مع الكابتن الخطيب توليت إدارة أكاديمية النادي بالتجمع."

وأختتم: "أسعى لحصولي على المزيد من الدورات التدريبية بجانب الإدارية، وبشكر الكابتن الخطيب وأقول له سأجتهد لأشرفك في اختيارك لي."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عاشور محمود الخطيب الأهلي أحمد شوبير

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"عين الصقر".. أمريكا تعلن بدء عملية عسكرية في سوريا ضد تنظيم الدولة
مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟