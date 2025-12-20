"عيب ولا يليق".. أحمد شوبير يوجه رسالة قوية لـ حلمي طولان ومحمود فايز

كشف حسام عاشور، نجم النادي الأهلي السابق، عن تفاصيل المرحلة الجديدة في حياته بعد عودته للنادي مرة أخري وتوليه منصبا إداريًا في قطاع الناشئين.

خلال ظهوره في برنامج الناظر مع الإعلامي أحمد شوبير، قال عاشور: "اعتذرت للنادي الأهلي على التسرع بتسجيل فيديو غاضب، واعتذرت لجماهير الأهلي وكابتن الخطيب وأنا في بيتي حاليا."

وأضاف: "جماهير الأهلي دائما كانت تقول لي 'هترجع بيتك أمتى'، ومررت بعام صعب بعيد عن النادي الأهلي."

وواصل: "كابتن الخطيب اتصل بي للاطمئنان على صحتي، وبعشق الكابتن محمود الخطيب واتصاله بي أسعدني كثيرا، وكابتن الخطيب طالبني بالحضور لأهلي الشيخ زايد."

وأردف عاشور: "حصلت على عدة دورات تدريبية ومستمر في مراحل متطورة، واتصل بي كابتن الخطيب للمرة الثانية لمقابلته مجددا."

وأكمل تصريحاته: "المقابلة تضمنت الاطمئنان علي ثم خيرني بين العمل في التدريب أو الإدارة، وبعد الحديث مع الكابتن الخطيب توليت إدارة أكاديمية النادي بالتجمع."

وأختتم: "أسعى لحصولي على المزيد من الدورات التدريبية بجانب الإدارية، وبشكر الكابتن الخطيب وأقول له سأجتهد لأشرفك في اختيارك لي."