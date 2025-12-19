موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سيراميكا

بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الفوز الوحيد للقلعة الحمراء بعد عرضية متقنة من عمر كمال، سددها طاهر محمد طاهر برأسية سكنت شباك بسام في الدقيقة 35.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالأهلي نظيره المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.