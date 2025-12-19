مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

1 1
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

كتب : نهي خورشيد

10:13 م 19/12/2025
  عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا 3
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا 2
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا 1
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا 4
  • عرض 12 صورة
    الاهلي
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا 1
  • عرض 12 صورة
    الأهلي وسيراميكا 5

بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء هدف الفوز الوحيد للقلعة الحمراء بعد عرضية متقنة من عمر كمال، سددها طاهر محمد طاهر برأسية سكنت شباك بسام في الدقيقة 35.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي بالأهلي نظيره المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الاهلي الأهلي اليوم نتيجة مباراة الأهلي الأهلى ضد سيراميكا

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

