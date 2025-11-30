مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
14:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
16:05

ليفربول

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
16:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

نابولي

جميع المباريات

إعلان

"لم يحترموا تاريخي".. محمود البنا يكشف سبب اعتزاله التحكيم

كتب : مصطفى الجريتلي

12:43 م 30/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود البنا (2)
  • عرض 6 صورة
    محمود البنا (3)
  • عرض 6 صورة
    محمود البنا
  • عرض 6 صورة
    محمود البنا
  • عرض 6 صورة
    محمود البنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الحكم الدولي السابق محمود البنا سبب القرار الذي أعلنه مؤخرًا باعتزال التحكيم.

وكان البنا قد أعلن مؤخرًا اعتزال التحكيم بسبب ظروف وصفها بـ "الإدارية غير عادلة"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار البنا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، مساء أمس السبت، إلى أنه اعتزل التحكيم بعدما شعر بعدم التقدير واحترام تاريخه وما قدمه.

وأضاف الحكم الدولي السابق:"تم استبعادي من التواجد في بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تم إبعادي من القائمة الدولية ومصر فقدت مقعدًا من مقاعد الحكام المشاركين في البطولة".

ونوه البنا إلى أنه أكثر حكم أدار مباريات لأندية جماهيرية مثل: الأهلي، الزمالك والإسماعيلي والمصري:"ولا أفهم كيف يتم استبعادي ثم اختياري لإدارة مباريات كأس السوبر المصري".

وأتم الحكم الدولي السابق تصريحاته بقوله:"اللجنة المساعدة لأوسكار رويز ليس لها أي دور، وسبق وتم استبعاد الحكم أحمد حسام طه لأن (دمه تقيل) على قلب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وتم إبعاده عن المباريات المحلية الكبيرة مثله مثل أحمد الغندور".

اقرأ أيضًا:

"ظروف إدارية غير عادلة".. محمود البنا يكشف أسباب اعتزاله التحكيم

"ثأر بعد 4 سنوات".. فلامنجو يلدغ بالميراس ويتوّج بكأس كوبا ليبرتادوريس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود البنا الحكم محمود البنا اعتزال محمود البنا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية