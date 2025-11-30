"مش فني ولم أتوقع ذلك".. السولية يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف الحكم الدولي السابق محمود البنا سبب القرار الذي أعلنه مؤخرًا باعتزال التحكيم.

وكان البنا قد أعلن مؤخرًا اعتزال التحكيم بسبب ظروف وصفها بـ "الإدارية غير عادلة"، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأشار البنا في تصريحات لقناة إم بي سي مصر، مساء أمس السبت، إلى أنه اعتزل التحكيم بعدما شعر بعدم التقدير واحترام تاريخه وما قدمه.

وأضاف الحكم الدولي السابق:"تم استبعادي من التواجد في بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تم إبعادي من القائمة الدولية ومصر فقدت مقعدًا من مقاعد الحكام المشاركين في البطولة".

ونوه البنا إلى أنه أكثر حكم أدار مباريات لأندية جماهيرية مثل: الأهلي، الزمالك والإسماعيلي والمصري:"ولا أفهم كيف يتم استبعادي ثم اختياري لإدارة مباريات كأس السوبر المصري".

وأتم الحكم الدولي السابق تصريحاته بقوله:"اللجنة المساعدة لأوسكار رويز ليس لها أي دور، وسبق وتم استبعاد الحكم أحمد حسام طه لأن (دمه تقيل) على قلب أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وتم إبعاده عن المباريات المحلية الكبيرة مثله مثل أحمد الغندور".

