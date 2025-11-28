أول تعليق من موسيماني على الذكرى الخامسة من نهائي القرن

احتفل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، بالذكرى الخامسة لتتويج النادي الأهلي اللقب التاسع من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي حصدها المارد الأحمر على حساب نادي الزمالك.

واحتفل الأهلي أمس الخميس، 27 نوفمبر، باللقب الذي توج به في 2020 أمام نادي الزمالك والمعروف بنهائي القرن.

في هذا السياق، كتب موسيماني مدرب الأهلي آنذاك: "شكرًا جزيلاً على الفيديو الذي تم ارساله، أنا أحتفل معكم، لقد أثارني المقطع بشكل كبير وجعلني عاطفيًا.

وواصل: "شكرًا لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في ديربي القرن، وقد وفقنا الله في ذلك اليوم، الحمد لله".

وتابع موسيماني: "القصة مُحفورة بحروف من ذهب ومؤرشفة، نادي القرن، أكبر نادي في أفريقيا، شكرًا لكم.

واختتم: "إن شاء الله نلتقي مرة أخرى".

