10 صور لتهنئة محمد مجدي قفشة لابنه بمناسبة عيد ميلاده

كتب : مصراوي

04:00 ص 12/11/2025
    محمد قفشة وأبنه (1)
    محمد قفشة وأبنه (4)
    محمد قفشة وأبنه (5)
    محمد قفشة وأبنه (6)
    محمد قفشة وأبنه (7)
    محمد قفشة وأبنه (8)
    محمد قفشة وأبنه (9)
    محمد قفشة وأبنه (10)
    محمد قفشة وأبنه (2)

كتب - محمد عبد السلام:

نشر اللاعب محمد مجدي قفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور التي جمعته بطفله أثناء احتفاله بعيد ميلاده.

علّق قفشة على الصور قائلاً: "كل سنة وأنت منوّر حياتي يا حبيبي، عيد ميلاد سعيد، ويا رب أشوفك أفضل واحد في الدنيا".

ظهر قفشة في الصور إلى جوار ابنه خلال الاحتفال بعيد ميلاده، حيث نالت الصور إعجاب عدد كبير من الجماهير بسبب لقطاتها المميزة والأجواء العائلية الدافئة التي جمعت بينهما.

يُذكر أن محمد مجدي قفشة كان قد تُوِّج مؤخرًا مع النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، بينما لم يشارك قفشة في المباراة لأسباب فنية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد مجدي قفشة إنستجرام

