إقامة انتخابات الأهلي تحت إشراف قضائي كامل

يقوم النادي بمراجعةً كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

وتم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

قائمة الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

اقرأ أيضًا:

"تم إخطار إداري الزمالك".. أبو ريدة يكشف تفاصيل إيقاف دونجا بالسوبر المصري

الإسماعيلي يشكو حكم مباراة فاركو بسبب الأخطاء



