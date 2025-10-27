مباريات الأمس
إقامة انتخابات الأهلي تحت إشراف قضائي كامل

كتب : محمد القرش

04:12 م 27/10/2025

شعار الأهلي

يقوم النادي بمراجعةً كافة الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها الجمعة المقبل، 31 أكتوبر الجاري، والتي تشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال السنوات الأربعة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة النادي على توفير أقصى درجات الشفافية خلال العملية الانتخابية، وتيسير إجراءات التصويت لأعضاء الجمعية العمومية.

وتم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

قائمة الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

