أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وفاة المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم سيدات، ناصر دحبور، عن عمر يناهز 57 عاما، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

من هو ناصر دحبور مدرب سيدات فلسطين؟

تعود أصول ناصر دحبور إلى بني حارث غرب مدينة رام الله، وتعرض دحبور للأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إثر نشاطه في الانتفاضة الفلسطينية الأولى "انتفاضة الحجارة"، لكنها لم تعطل كصانع ألعاب مع فريق ثقافي طولكرم الفلسطيني.

وبدأ مسيرته التدريبية مع أندية مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري وطوباس في دوري المحترفين الفلسطيني، وفي عام 2008، قاد منتخب فلسطين تحت 19 عاما في الأولمبياد.

وتولى ناصر دحبور، تدريب المنتخب الأول لسيدات فلسطين، من 2014 حتى 2017، وكانت الولاية الثانية من 2022 حتى وفاته، ورغم إصابته بسرطان البنكرياس في نوفمبر الماضي 2024، واصل مسيرته مع الفدائيات، وظهر معهم للمرة الأخيرة في مواجهة لبنان الودية نهاية مايو الماضي.