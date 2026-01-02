تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

أسفرت منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات عن نتائج قوية ومواجهات غزيرة بالأهداف، أبرزها فوز الزمالك بعشرة أهداف على نظيراتهن في الطيران.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز نتائج الجولة الـ 15 من الدوري المصري للسيدات:

حققن سيدات مسار فوزاً عريضاً على نظيراتهن في ساك بنتيجة 8-0، فيما قدمت لاعبات الزمالك عرضاً هجومياً كبيراً بعدما اكتسحن الطيران بنتيجة 10-1.

كما واصل فريق زد نتائجه القوية بفوز كبير على بيراميدز بنتيجة 7-1، بينما تفوق وادي دجلة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1.

وفي مواجهات أخرى، نجح الأهلي في تحقيق فوز مهم على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في حين انتزع البنك الأهلي فوزاً صعباً من بالم هيلز بهدف نظيف.

وتمكن فريق رع من التفوق على اتحاد بسيون بنتيجة 3-1، بينما حسم المقاولون العرب مواجهته أمام إنبي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي للسيدات بنادي مسار جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، تليها سيدات الأحمر برصيد 40 نقطة.