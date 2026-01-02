مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

- -
21:45

لانس

جميع المباريات

إعلان

"اكتساح كبير للزمالك ومسار".. نتائج الجولة الـ 15 من الدوري المصري للسيدات

كتب - نهى خورشيد

07:03 م 02/01/2026 تعديل في 07:06 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 7 صورة
    سيدات الأهلي ومودرن سبورت
  • عرض 7 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 7 صورة
    سيدات مسار (3)
  • عرض 7 صورة
    سيدات مسار (2)
  • عرض 7 صورة
    سيدات مسار (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفرت منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات عن نتائج قوية ومواجهات غزيرة بالأهداف، أبرزها فوز الزمالك بعشرة أهداف على نظيراتهن في الطيران.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز نتائج الجولة الـ 15 من الدوري المصري للسيدات:

حققن سيدات مسار فوزاً عريضاً على نظيراتهن في ساك بنتيجة 8-0، فيما قدمت لاعبات الزمالك عرضاً هجومياً كبيراً بعدما اكتسحن الطيران بنتيجة 10-1.

كما واصل فريق زد نتائجه القوية بفوز كبير على بيراميدز بنتيجة 7-1، بينما تفوق وادي دجلة على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1.

وفي مواجهات أخرى، نجح الأهلي في تحقيق فوز مهم على مودرن سبورت بهدفين دون رد، في حين انتزع البنك الأهلي فوزاً صعباً من بالم هيلز بهدف نظيف.

وتمكن فريق رع من التفوق على اتحاد بسيون بنتيجة 3-1، بينما حسم المقاولون العرب مواجهته أمام إنبي بثلاثية نظيفة دون مقابل.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي للسيدات بنادي مسار جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، تليها سيدات الأحمر برصيد 40 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الزمالك دوري السيدات الدوري المصري للسيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا