مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

- -
21:45

لانس

جميع المباريات

إعلان

سيدات الأهلي يفزن على مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

06:59 م 02/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 4 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 4 صورة
    سيدات الأهلي ومودرن سبورت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على فريق مودرن سبورت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وجاءت ثنائية الأهلي بتوقيع كل من حبيبة عصام ونور يوسف، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

وكانت سيدات المارد الأحمر خاضن اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، حبيبة عمر، ثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر، أمنية سمير، منة طارق، حبيبة عصام، نور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: مها الدمرداش، رودينا عبد الرسول، أسماء علي، هنا عثمان، كاميليا الديب، أشرقت عادل، نادين محمد، سارة خالد، وسارة كرد.

وبهذا الفوز، يحتل سيدات الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مسار متصدر الجدول.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الأهلي سيدات مودرن سبورت دوري السيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا