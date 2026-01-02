سيدات الأهلي يفزن على مودرن سبورت بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز

تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على فريق مودرن سبورت بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وجاءت ثنائية الأهلي بتوقيع كل من حبيبة عصام ونور يوسف، ليحصد الفريق ثلاث نقاط جديدة تعزز من موقفه في جدول الترتيب.

وكانت سيدات المارد الأحمر خاضن اللقاء بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش، نورا خالد، حبيبة عمر، ثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر، أمنية سمير، منة طارق، حبيبة عصام، نور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء: مها الدمرداش، رودينا عبد الرسول، أسماء علي، هنا عثمان، كاميليا الديب، أشرقت عادل، نادين محمد، سارة خالد، وسارة كرد.

وبهذا الفوز، يحتل سيدات الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين عن مسار متصدر الجدول.