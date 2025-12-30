تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

تفصلنا جولة واحدة على نهاية الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات، الذي شهد أحداثا متنوعة، سواء على مستوى التنافس بين وادي دجلة والأهلي ومسار حتى اللحظات الأخيرة، أو على مستوى الأزمات وانسحاب الفرق من المباريات.

صراع ثلاثي على اللقب

شهد الدور الأول من الدوري المصري للسيدات، صراعا بين وادي دجلة ومسار على الصدارة، وظل الأول من دون أي هزيمة حتى الأسبوع الماضي، عندما التقى الثنائي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة، وانتهت بفوز مسار بنتيجة 6-4.

وفي الجولة الرابعة خسر وادي دجلة من الأهلي، بثنائية نظيفة، ليخسر الصدارة لصالح مسار بطل النسخة السابقة من البطولة، بفارق 3 نقاط مع بقاء لقاء مؤجل لمسار.

انسحابات متكررة

كما شهد الدور الأول من الدوري المصري للسيدات، انسحابات متكررة لفريق الطيران، الذي يلعب بالناشئات، بسبب رفض لاعبات الفريق الأول اللعب، قبل الحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وجاءت انسحابات الطيران كالآتي:

الجولة الخامسة: انسحب من مباراة بالم هيلز بعد استقبال 4 أهداف في أول 12 دقيقة

الجولة الثامنة: لم يذهب لمباراة البنك الأهلي

الجولة التاسعة: انسحب من مباراة الأهلي بعد استقبال 12 هدفا في أول 50 دقيقة

الجولة الحادية عشر: انسحب من مباراة المقاولون العرب بعد استقبال 6 أهداف في 55 دقيقة

الجولة الـ13: تم اعتباره خاسرا 2-0 من مسار في المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ملعب الطيران، بسبب انشغال الملعب

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة