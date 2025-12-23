سيدات الأهلي يفزن على الزمالك في دوري اليد

تعرضت لموقف محرج.. حكاية أول حكمة في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة 36-31، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وشهدت المباراة، التي أُقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل، غياب أكثر من لاعبة بسبب الإصابات والإجهاد.

وأنهت سيدات الأهلي الشوط الأول بنتيجة 16-12، وفي الشوط الثاني واصلن سيطرتهن، لينتهي اللقاء بنتيجة 36-31.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على الجزيرة بنتيجة 44-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.

