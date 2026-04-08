بعد حصد اللقب.. مصر تشارك في كأس العالم لأطفال الشوارع بالمكسيك 2026

من أولمبياد باريس.. لقطة نسائية تحسم الحالة الجدلية في مباراة الأهلي

الكثير من عشاق الكرة الأوروبية والعالمية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونظيره فريق باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يواجه فريق ليفربول نظيره فريق باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء٬ ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام الساعة ٩ مساءً على استاد " بارك دي برانس" بفرنسا.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة الهولندي آرني سلوت إلى الفوز خارج الديار وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق باريس سان جيرمان من أجل تسهيل مهمته في لقاء الإياب، بحثًا عن حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

من المقرر أن تذاع مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان عبر قناة بي إن سبورت HD1.