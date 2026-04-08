ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الجونة الدولية للاسكواش 2026 لفئة السيدات، واصلت النجمة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، عروضها القوية بعدما حققت فوزًا مستحقًا على الماليزية سيفاسانغاري سوبْرامانيام، المصنفة السادسة عالميًا، في مباراة فرضت خلالها الشربيني سيطرتها منذ البداية وحتى النهاية.

وحسمت نور الشربيني المواجهة بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 12-10، 11-8، 11-9، لتؤكد تفوقها وتواصل مشوارها بثبات نحو المنافسة على اللقب، حاصدة بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن تواجه نور الشربيني في نصف النهائي الفائزة من آخر مباراة نسائية في ربع النهائي، والتي تجمع بين الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، والإنجليزية جورجينا كينيدي، المصنفة العاشرة عالميًا، في مواجهة قوية بين نخبة من أبرز لاعبات الإسكواش، لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

