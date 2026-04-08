أعلنت جامعة أسيوط نتائج فحص اللجنة المختصة بشأن التماس طلاب الدفعة السابعة ببرنامج التمريض المكثف (اللائحة القديمة)، والمتعلق بتأخر بدء فترة التدريب الإجباري (الامتياز)؛ وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، بسرعة دراسة الموضوع واتخاذ الإجراءات التي تضمن مصلحة الطلاب وتحقق العدالة بينهم.

موقف مجلس كلية التمريض

وكان مجلس كلية التمريض، خلال جلسته المنعقدة في 17 مارس 2026، قد أقر انتهاء أعمال الامتحانات للدفعة السابعة يوم 18 يناير 2026، على أن يتم لاحقًا الانتهاء من أعمال الكنترول ورصد النتائج ومراجعتها واعتمادها رسميًا في 31 مارس 2026.

تشكيل لجنة لفحص الشكاوى

وعلى خلفية تظلمات الطلاب، وجّه الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الموضوع، برئاسة الدكتورة فاطمة رشدي محمد علي، عميد كلية التمريض، وعضوية عدد من القيادات الإدارية والأكاديمية المختصة بشئون التعليم والامتحانات بالجامعة والكلية.

نتائج فحص اللائحة المنظمة

وبعد فحص الأوراق والمستندات المقدمة، أكدت اللجنة أن اللائحة الداخلية الموحدة لسنة الامتياز تنص على بدء تدريب الطلاب الناجحين في دور يناير اعتبارًا من أول مايو من كل عام، مشيرة إلى أنه لم يثبت وجود تأخير في فترة التدريب لطلاب الدفعة محل الشكوى، وفقًا لأحكام اللائحة المعمول بها.

وأوضح تقرير اللجنة أن طلاب البرنامج بنظام اللائحة القديمة كان مقررًا لهم بدء التدريب في التوقيت المحدد قانونًا، وأن إدارة كلية التمريض التزمت بتطبيق القواعد المنظمة دون أي إخلال بحقوق الطلاب.

وفي إطار تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف الدفعات، أوصت اللجنة ببدء فترة تدريب الامتياز لطلاب الدفعة السابعة ببرنامج التمريض المكثف (لائحة قديمة) اعتبارًا من 16 أبريل 2026 وحتى 15 أبريل 2027، أسوةً بما تم تطبيقه في العام الدراسي السابق.

تأكيدات رئاسة الجامعة

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة جامعة أسيوط على مصلحة الطلاب، واهتمامها بتوفير بيئة تعليمية عادلة تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، مشددًا على أن الجامعة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى والالتماسات، وتحرص على اتخاذ قرارات متوازنة تلتزم باللوائح وتحافظ على المستقبل الأكاديمي والمهني للطلاب.