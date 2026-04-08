قبل نحو 6 أشهر، توجت مصر ببطولة كأس العالم للمشردين، بمجموعة من اللاعبين الهواة، وحاليا يستعد 10 أطفال جدد للسير على نفس الطريق.

مصر تشارك في كأس العالم لأطفال الشوارع بالمكسيك 2026

يستعد 10 أطفال من أطفال الشوارع في مصر للمشاركة في كأس العالم لأطفال الشوارع 2026 بالمكسيك.

وتُعد بطولة كأس العالم لأطفال الشوارع والتي ينظمها سترييت تشايلد يونايتد (Street Child United) منصة عالمية فريدة تجمع بين الرياضة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها أطفال الشوارع حول العالم، والعمل على تغيير الصورة النمطية وتعزيز حقوقهم في الحماية والتعليم والحياة الكريمة.

ولا تقتصر البطولة على المنافسات الرياضية، بل تمتد لتشمل حوارات وجلسات تمكين تتيح للأطفال التعبير عن آرائهم والمشاركة في طرح قضاياهم أمام صناع القرار.

وتم إعداد هؤلاء اللاعبين لأكثر من 10 أشهر من التدريب المكثف البدني والتأهيل النفسي، بهدف تجهيزهم للمنافسة على المستوى الدولي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وقال نانيس يسري، مدير شركة اسباير المسؤولة عن اللاعبين: "نؤمن في اسباير للتنمية المجتمعية بأن الرياضة أداة فعالة لإحداث التغيير المجتمعي، وهي ركيزة أساسية في عملنا مع مختلف الفئات، لما لها من دور في تعزيز الثقة بالنفس، وتنمية الشعور بالانتماء، وفتح آفاق جديدة للمستقبل".

ومن جانبه، قال إبراهيم شاش، الرئيس التنفيذي لـ "نفس": "نفس هي مؤسسة اجتماعية تعمل منذ عام 2013 على تمكين الأطفال في أوضاع الشارع والأطفال المعرضين للخطر من خلال كرة القدم، وذلك عبر اكتشاف المواهب، وخلق مساحات آمنة، وفتح مسارات نحو التعليم والصحة النفسية".

وأضاف: "واليوم، ومع توجه المنتخب المصري إلى المكسيك، تعكس هذه الرحلة هدفًا أكبر، لا يقتصر على المنافسة على مستوى عالمي، بل يمتد إلى منح كل طفل فرصة ليُرى ويُسمع ويحظى بالدعم، لبناء مستقبل تصبح فيه الرياضة بوابة للكرامة والدمج والأمل".

